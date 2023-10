Vela, Hong Kong to Vietnam Race: nuova sfida per Soldini e Maserati

Il velista Giovanni Soldini e l'equipaggio del Maserati Multi70 sono pronti ad affrontare la decima edizione della Hong Kong to Vietnam Race. Si tratta della regata d'altura più lunga dell'Asia: 673 miglia nautiche nel Mar Cinese Meridionale, con start line nel Victoria Harbour di Hong Kong e traguardo a largo della città costiera di Nha Trang, in Vietnam. La partenza è prevista per il 25 ottobre 2023 alle ore 11:10 ora locale (3:10 UTC, 5:10 ora italiana). La gara è organizzata dal Royal Yacht Club di Hong Kong sotto l’egida della Rorc, Royal Ocean Racing Club.

Hong Kong to Vietnam Race

La regata è stata disputata per la prima volta nel 1996 e poi regolarmente ogni due anni dal 2004. Il 2023, con la decima edizione, segna la ripresa dopo una pausa di quattro anni dovuta alla pandemia di Covid, e vede Maserati Multi70 partecipare per la seconda volta. Il record di velocità della regata appartiene al trimarano Orma 60 di Hong Kong SHK Scallywag Fuku di Meitatsu Fukumoto e Seng Huang Lee, che nel 2019 ha percorso la distanza tra Hong Kong e Nha Trang in 30h 09m 27s, con un vantaggio di meno di due ore sul trimarano italiano. "Il nostro obiettivo è quello di stabilire il nuovo record della regata, se ce lo permetteranno le condizioni meteo che nel 2019 erano state molto favorevoli", ha dichiarato Giovanni Soldini. La sfida è supportata dai main partners Maserati, Fila e Aon, dai technical partners Solbian Energie Alternative Srl, Boero, Bartolomeo Spa, Garmin, Marine, Tarros Group e FaRo Advanced Systems, dagli official suppliers Porto Lotti e dai sustainability partners Un Ocean Decade. Sarà possibile seguire la regata sul sito ufficiale maserati.soldini.it.