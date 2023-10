Scommesse, Zaniolo ascoltato in procura a Torino per due ore e mezzo

L'ex romanista era finora l'unico dei tre giocatori indagati a non essere stato ancora sentito dagli inquirenti. Ha ribadito di aver giocato su piattaforme illegali ma mai sul calcio. Dopo l'audizione il calciatore dell'Aston Villa ha lasciato gli uffici del settimo piano da un'uscita secondaria. Poche ore fa l'ufficialità della squalifica per Tonali, in vigore da oggi: 10 mesi più altri 8 di prescrizioni alternative ascolta articolo

Dopo l'ufficialità della squalifica per l'ex milanista Sandro Tonali (10 mesi in vigore da oggi più altri 8 di prescrizioni alternative), sta entrando nel vivo anche la vicenda di Nicolò Zaniolo. L'ex romanista - ora in forza all'Aston Villa - oggi è arrivato alle 14.37 al Palazzo di giustizia di Torino, sede della Procura, con un van con i vetri oscurati per essere ascoltato dalla pubblico ministero Manuela Pedrotta e dagli investigatori della Squadra Mobile, guidata dal dirigente Luigi Mitola, in quanto indagato nell'inchiesta sulle scommesse piazzate sulle piattaforme non autorizzate. Il giocatore è stato fatto entrare dal garage sotterraneo. L'audizione è durata oltre due ore e mezza. Il calciatore è accusato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Zaniolo ha poi lasciato gli uffici del settimo piano da un'uscita secondaria.

La posizione del giocatore Zaniolo era l'unico dei tre calciatori indagati (oltre a Tonali c'è anche lo juventino Nicolò Fagioli) che ancora non era stato ascoltato dagli inquirenti. Il trequartista "ha riconosciuto di aver giocato saltuariamente su piattaforme illegali a poker e black jack" ma "non è emerso nessun indizio a suo carico circa ipotesi di scommesse su partite di calcio", affermano gli avvocati che assistono l'ex giocatore della Roma. Zaniolo, aggiungono, "ha risposto a tutte le domande e non si è sottratto ad alcuna contestazione formulata dal pm, chiarendo definitivamente la sua posizione", hanno detto i legali sottolineando inoltre che il giocatore ha chiarito "di non essere mai stato soggetto a minacce o intimidazioni". Zaniolo ancora in campo Ieri, prima di essere sentito dalla procura di Torino, come riporta Sky Sport Zaniolo ha giocato poco più di 20 minuti nel match di Conference League vinto dall'Aston Villa per 4-1 contro gli olandesi dell'AZ Alkmaar. L'ex romanista è entrato in campo al 69'. leggi anche Caso scommesse, il terapeuta di Fagioli: percorso lungo per guarire

Fifa: in vigore da oggi la squalifica di Tonali È in vigore da oggi a livello internazionale la squalifica inflitta a Sandro Tonali per il caso scommesse. "La richiesta presentata dalla Federazione italiana giuoco calcio di estendere la sanzione inflitta al giocatore Sandro Tonali il 27 ottobre 2023 con effetto mondiale è stata accolta", fa infatti sapere un portavoce della Fifa con una dichiarazione. Il patteggiamento raggiunto tra i legali del giocatore del Newcastle e la procura federale della Figc per il caso scommesse prevede una sanzione di 18 mesi: dieci di squalifica, otto di prescrizioni alternative. Al Newcastle, la squadra dove Tonali si è trasferito la scorsa estate dal Milan, aspettavano informazioni in merito. In mattinata, il manager della squadra, aveva detto in proposito: "C'è un'alta probabilità che possa essere disponibile domani. Ci sono ancora alcune cose che devono accadere perché venga imposto il divieto. Non abbiamo ancora avuto la conferma ufficiale come società di calcio; siamo in un limbo in attesa che arrivi la conferma", ha spiegato Howe. Ora la comunicazione della Fifa dovrebbe impedire al giocatore italiano di giocare domani in campionato. da vedere poi se potrà continuare ad allenarsi con i compagni di squadra durante il periodo di squalifica. vedi anche Caso scommesse, 10 mesi di squalifica a Tonali

Christillin: "Mi spiace, sono giovani poco guidati" Sul caso scommesse è intervenuta anche Evelina Christillin, membro del consiglio aggiunto della Uefa nel consiglio Fifa. "Mi spiace per questi ragazzi. Sono molto giovani, poco guidati - ha detto a margine di un evento a Torino - Mi auguro che le cose si risolvano per loro facendosi curare, perché la ludopatia ricordiamo che è una malattia". leggi anche Calcioscommesse, procura: no evidenze su Gatti, El Shaarawy e Casale