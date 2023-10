Caso scommesse, il terapeuta di Fagioli: "Percorso lungo per guarire"

"Spesso i calciatori hanno una vita vuota di passioni ed emozioni, devono riempirla per uscire dalla ludopatia e per evitare di caderci". A parlare è il dottor Paolo Jarre, l'esperto in dipendenze che ha in cura Nicolò Fagioli, il centrocampista della Juventus condannato ad un anno di squalifica per aver scommesso sul calcio

Accanto al calcio giocato, in questi giorni si parla molto del calcio scommesse e del problema della ludopatia di cui soffrono alcuni calciatori. Intervistato da Massimo Postiglione, il dottor Paolo Jarre, che ha in cura Nicolò Fagioli, il centrocampista della Juventus condannato ad un anno di squalifica per aver scommesso sul calcio, ha spiegato ai microfoni di Sky TG24 i motivi di questa dipendenza. "Hanno tutto, tanti soldi, tanto tempo libero ma hanno poca capacità di gestire quei tanti soldi e quel tempo libero, nel senso che spesso hanno un livello d'istruzione medio-basso, hanno pochi interessi al di fuori della propria attività calcistica, hanno sempre il telefonino in mano, come tutti i ragazzi, non solo i calciatori, e la prossimità con l'offerta è molto importante come fattore di rischio". Jarre, ex coordinatore dei servizi per il gioco d'azzardo del Piemonte, è terapeuta e tutor del giocatore juventino e dovrà redigere una relazione bimestrale sul percorso che il suo paziente ha intrapreso con lui a inizio settembre per curarsi dalla ludopatia. Questo è parte integrante della sentenza della Procura Federale della FIGC che ha condannato Fagioli a un anno di squalifica, 7 mesi lontano dal campo e altri 5 di pene alternative con l'obbligo di seguire uno specifico piano terapeutico, la cui fase acuta prevede sedute bisettimanali.