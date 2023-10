È stato raggiunto l'accordo tra i legali di Sandro Tonali e la procura federale della Figc per il caso scommesse. La sanzione per il calciatore è di 18 mesi: 10 mesi di squalifica, 8 di prescrizioni alternative (rispetto piano terapeutico e almeno 16 incontri di testimonianza in presenza). Ora manca solo la risposta della Procura Generale dello Sport. Domani, intanto, come riporta Sky Sport, dovrebbe essere il giorno della deposizione di Nicolò Zaniolo presso la procura di Torino. Stasera l'ex romanista è impegnato con l'Aston Villa in Conference.