Calcioscommesse, procura: no evidenze su Gatti, El Shaarawy e Casale

Dopo l'intervista di Fabrizio Corona a Striscia La Notizia sul caso calcioscommesse, i giocatori Stephan El Shaarawy (della Roma) e Nicolò Casale (della Lazio) sono pronti a querelare l'ex agente fotografico. Come spiega la procura di Torino, non risultano evidenze di un loro coinvolgimento nello scandalo partito dalle confessioni di Nicolò Fagioli, il calciatore della Juventus che ha ammesso di soffrire di ludopatia. Anche il bianconero Federico Gatti, citato da Corona, non risulta coinvolto nell'inchiesta.

I legali di El Shaarawy: "Accuse infondate e calunniose" A comunicare la decisione di agire per vie legali sono gli avvocati dei due calciatori, nominati da Corona nell'intervista. "Poche parole chiare: Stephan El Shaarawy e le scommesse, di qualunque tipo, non hanno niente da spartire. Non ha mai scommesso né gli è mai interessato farlo", hanno detto i legali del romanista. "È assolutamente sereno di fronte ad accuse totalmente infondate e calunniose - aggiungono -. Tutto viene di conseguenza, in primis ogni inevitabile azione a tutela del nostro assistito. Questo è quanto abbiamo da dire rispetto alle indiscrezioni di queste ore su ulteriori rivelazioni, con tanto di video/audio, di Fabrizio Corona a Striscia la Notizia".

L'avvocato di Casale: "Non ha mai scommesso, estraneo ai fatti" Gli fa eco l'avvocato di Casale, citato da Sky Sport: "Nicolò non ha mai scommesso su una competizione sportiva e ha consacrato la sua vita sempre e solo all'impegno agonistico. Ciò nonostante sono state messe in circolazione accuse infondate e calunniose sul suo coinvolgimento nell'inchiesta riguardante le scommesse nel mondo del calcio", si legge in una nota. "Attesa la sua totale estraneità all'indagine, e ai fatti a cui si riferisce, e la gravità delle accuse mosse nei suoi confronti - aggiunge il legale di Casale - sporgeremo querela e perseguiremo in ogni sede giudiziaria gli autori della diffamazione e/o calunnia, nonché gli editori e i responsabili dei canali d'informazione con cui siano divulgate tali illecite accuse. Ciò a tutela della sua immagine e della sua onorabilità".

Attesa per l'audizione di Zaniolo Dopo l'audizione di Sandro Tonali (che ha ammesso di aver scommesso anche sul Milan e che potrebbe andare incontro ad una squalifica che dovrebbe costargli gli Europei), la procura di Torino si prepara a sentire anche Nicolò Zaniolo. Intanto Fagioli, che ha patteggiato con la procura Figc, ha cancellato il profilo Instagram dopo aver pubblicato alcune stories: "Chiedo scusa a tutti i tifosi per l'errore ingenuo. Su di me mille falsità, presto parlerò", ha scritto.