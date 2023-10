Juve, Fagioli verso patteggiamento per caso scommesse: sconterà 7 mesi

Quella di oggi potrebbe già essere la giornata decisiva per la chiusura dell'accordo e anci mancherebbe solo l'ufficialità di una penalizzazione di 7 mesi come riporta Sky Sport

Sembra essera in dirittura d'arrivo il patteggiamento di Nicolò Fagioli con la Procura Figc per il caso scommesse: quella di oggi potrebbe già essere la giornata decisiva per la chiusura dell'accordo e anci mancherebbe solo l'ufficialità di una penalizzazione di 7 mesi come riporta Sky Sport. Questo è la conferma che la stagione 2023/24 per il giocatore della Juventus è conclusa, ma si tratta di una sensibile riduzione rispetto alla sanzione minima prevista per la violazione dell’articolo 24 del codice di giustizia sportiva (3 anni). L’ammissione, la completa collaborazione con la procura e la disponibilità a curarsi dalla ludopatia ha convinto la procura Figc. Ricordiamo che i 7 mesi di stop partiranno dalla comunicazione ufficiale della Figc.