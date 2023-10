MotoGp Australia, cancellata la Sprint Race per il maltempo

Cancellata la Sprint Race per il maltempo in Australia . I piloti concedono selfie ai tifosi. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza. La direzione gara, vista la forza del vento che ha obbligato a interrompere la corsa della Moto2 (vinta da Tony Arbolini; la Moto3 da Deniz Oncu), ha deciso di non correre rischi ulteriori. La scelta di anticipare il Gran Premio a sabato si è quindi rivelata lungimirante. ( BAGNAIA IN INDONESIA E' TORNATO LEADER DEL MONDIALE )

Le dichiarazioni



Contrariamente a quanto ipotizzato dopo il warm up, Pecco Bagnaia avrebbe corso. "A me dispiace sempre non correre - ha detto il leader del Mondiale -. Ho avuto un problema nel warm up, l’abbiamo individuato, era un settaggio sbagliato sul posteriore, e l’abbiamo risolto. Eravamo pronti per la gara sul bagnato, avremmo lottato per vincere e abbiamo rinunciato all’opportunità di prendere altri punti per il campionato. D’altronde in Moto2 i piloti erano al limite; so che Vietti è caduto proprio a causa del vento". Diplomatico Martin, rivale di Bagnaia nella lotta al titolo: "Alla fine hanno preso la scelta giusta. Nel warm up stavo bene, ma sulla sicurezza non si discute. Pensiamo alla prossima gara, in Thailandia".