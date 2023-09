Serie A, settima giornata: oggi 3 partite. Il Napoli vince 4-0 a Lecce

Il settimo turno di campionato si è aperto con la vittoria degli azzurri al Via del Mare: a segno Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano su rigore. Altre due partite in programma oggi: Milan-Lazio alle 18 e Salernitana-Inter alle 20.45 (in diretta su Sky)

La settima giornata di Serie A è iniziata alle 15 con Lecce-Napoli: gli azzurri hanno vinto 4-0 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Altre due partite in programma oggi: Milan-Lazio alle 18 e Salernitana-Inter alle 20.45 (in diretta su Sky). Si prosegue domenica con Bologna-Empoli alle 12.30 (in diretta su Sky), Udinese-Genoa alle 15, Atalanta-Juventus alle 18 e Roma-Frosinone alle 20.45. Il turno si chiude lunedì con Sassuolo-Monza e Torino-Verona alle 18.30 e Fiorentina-Cagliari alle 20.45 (in diretta su Sky).

La cronaca di Lecce-Napoli

Il Napoli vince 4-0 a Lecce. Al Via del Mare gli azzurri sbloccano la partita al 16’: punizione battuta dalla sinistra da Zielinski, Ostigard di testa mette la palla in rete. Il Lecce ci prova con Krstovic e Pongracic, ma il primo tempo finisce 1-0 per gli ospiti. Nell’intervallo entra Osimhen al posto di Simeone. Passano pochi minuti e, al 51’, proprio Osimhen firma il 2-0: cross di Kvara, colpo di testa dell’attaccante nigeriano, la palla tocca il palo e s’infila in porta. Al 57’ Strefezza segna di testa, ma l’arbitro annulla per un fallo di mano a inizio azione di Krstovic. Il terzo gol del Napoli all’88’: destro vincente del neo-entrato Gaetano, servito da Raspadori. A chiudere il match al 94’ è Politano su rigore, assegnato per un fallo di Ramadani su Gaetano.



Il tabellino di Lecce-Napoli 0-4

16' pt Ostigard, 6' st Osimhnen, 43' st Gaetano, 50' st Politano (rigore)



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (16' st Dorgu); Rafia (16' st Oudin), Ramadani, Blin (16' st Gonzalez); Almqvist (37' st Corfitzen), Krstovic, Strefezza (26' st Piccoli). All.: D'Aversa



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka (30' st Cajuste), Zielinski (38' st Gaetano); Lindstrom (13' st Politano), Simeone (1' st Osimhen), Kvaratskhelia (13' st Raspadori). All.: Garcia



Ammoniti: Simeone, Kvaratskhelia, Gallo, Gonzalez per gioco falloso, Ramadani per proteste, D'Aversa per comportamento non regolamentare.