Serie A: Frosinone-Fiorentina 1-1, Monza-Bologna 0-0. Ora Genoa-Roma

La sesta giornata di Serie A si chiude oggi con le ultime tre partite. Nel tardo pomeriggio Frosinone-Fiorentina è terminata 1-1 mentre Monza-Bologna si è conclusa con il punteggio di 0-0. Il programma prosegue con il posticipo serale Genoa-Roma, ora in corso ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Questo turno infrasettimanale di campionato si è aperto martedì con la vittoria della Juventus sul Lecce (1-0), poi ieri il Milan ha vinto 3-1 a Cagliari, l’Empoli ha superato 1-0 la Salernitana e l’Atalanta ha battuto 1-0 il Verona fuori casa. In serata, sempre mercoledì, il Napoli è tornato a vincere con un 4-1 contro l'Udinese, il Sassuolo a San Siro ha battuto l'Inter 2-1 in rimonta. Lazio-Torino è finita 2-0 ( TUTTE LE PARTITE DI IERI CON GLI HIGHLIGHTS ).

Grande partenza del Genoa che va subito in vantaggio al minuto 5: Gudmundsson è bravo a inserirsi tra le linee servito da Strootman. Di sinistro batte Rui Patricio. Primo gol in campionato per l’islandese. Al 22esimo pareggio della Roma: Spinazzola premia l'inserimento di Cristante che di testa realizza. Nel finale del primo tempo i padroni di casa tornano avanti: sponda di Thorsby per Retegui che controlla e segna al volo.

La cronaca di Frosinone-Fiorentina (HIGHLIGHTS)

Primo tempo con tante occasioni per la Fiorentina, che chiude la frazione in vantaggio grazie al gol di Nico Gonzalez al minuto 19. Servito da Duncan, l’argentino segna di testa nell’angolino lontano. Nella ripresa al 70esimo arriva il pareggio del Frosinone con Soulé: palla di Caso in mezzo prolungata di testa da Kayode che favorisce l’ex Juve, bravo di testa a segnare.

Il tabellino di Frosinone-Fiorentina 1-1

Gol: nel pt 20' Gonzalez; nel st 25' Soulé

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea (46' st Bourabia), Brescianini (21' st Garritano); Soulé (45' st Monterisi), Cheddira (36' st Cuni), Baez (21' st Caso). All.: Di Francesco

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi (1' st Kayode); Arthur (26' st Mandragora), Duncan; Gonzalez, Bonaventura (26' st Barak), Sottil (16' st Ikoné); Nzola (36' st Beltran). All.: Italiano

Ammoniti: Milenkovic, Mazzitelli, Okoli, Parisi, Oyono per gioco falloso.



La cronaca di Monza-Bologna (HIGHLIGHTS)



Buon avvio del Bologna che però non crea particolari occasioni da gol. Al 15esimo viene annullato a Dany Mota il gol dell'1-0 per un fuorigioco millimetrico ravvisato dal Var. Monza ancora pericoloso con Colombo, mentre gli emiliani hanno una chance con Orsolini. A inizio ripresa annullato un gol di Ferguson per un fallo precedente di Zirkzee su Caldirola. Al 72esimo grande occasione per il Monza con Vignato che manda a lato da pochi passi. Nel finale espulso Saelemaekers, entrato da poco, per un applauso ironico all'arbitro.

Il tabellino di Monza-Bologna 0-0

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, Carboni A. (22'st Marì); Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos (18'st Birindelli); Colpani (33'st Machin), Mota Carvalho (18'st Vignato); Colombo (33'st Maric). All.: Palladino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (13'st Corazza), Beukema, Calafiori, Lykogiannis (13'st Kristiansen); Aebischer, El Azzouzi; Orsolini (13's Ndoje), Ferguson, Karlsson (13'st Saelemaekers); Zirkzee (30'st Van Hooijdonk). All.: Motta

Espulsi: Saelemaekers per somma di ammonizioni. Ammoniti: Orsolini, Vignato, Birindelli, Ciurria, Gagliardini e Marì per gioco scorretto.