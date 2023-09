Serie A, stasera Juventus-Lecce inaugura la sesta giornata

La sesta giornata del campionato di Serie A è un turno infrasettimanale e inizia oggi con l’anticipo Juventus-Lecce. Il calcio d’inizio allo Stadium è alle 20.45. I salentini sono la sorpresa del campionato e arrivano al match con un punto in più dei bianconeri in classifica (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). D'Aversa dovrebbe affidarsi ancora al tridente Almqvist-Krstovic-Strefezza. La squadra di Allegri invece deve riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo. Possibile chance dal primo minuto per Milik accanto a Chiesa, mentre Vlahovic è pronto a subentrare a partita in corso. In difesa turno di riposo per Gatti, al suo posto esordio stagionale per Rugani. Il programma prosegue domani con Cagliari-Milan, Empoli-Salernitana e Verona-Atalanta alle 18.30, poi in serata alle 20.45 si giocano Napoli-Udinese, Lazio-Torino e Inter-Sassuolo. Giovedì le ultime tre gare: Frosinone-Fiorentina e Monza-Bologna alle 18.30 di giovedì e Genoa-Roma alle 20.45.