Serie A, Empoli-Inter 0-1. Ora Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina

L'Inter vince a Empoli per 1-0 e colleziona la quinta vittoria di fila in campionato andando così in vetta a +3 sul Milan. Ora in campo Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina. Alle 18 invece è la volta di Bologna-Napoli e alle 20.45 di Torino-Roma (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).