Serie A, oggi tre partite. Milan-Verona finisce 1-0: segna Leao

La quinta giornata di Serie A, iniziata venerdì con il pareggio tra Salernitana e Frosinone e la vittoria del Lecce contro il Genoa, continua oggi con altre tre partite. Nel pomeriggio si è giocata Milan-Verona, finita con il successo per 1-0 dei rossoneri. Alle 18 c’è Sassuolo-Juventus, alle 20.45 Lazio-Monza (in diretta su Sky). Il programma prosegue domenica con il lunch match Empoli-Inter alle 12.30 (in diretta su Sky), Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina alle 15, Bologna-Napoli alle 18 e Torino-Roma alle 20.45 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Milan-Verona

Il Milan batte 1-0 il Verona. La partita inizia con circa mezz’ora di ritardo per un temporale che si è scatenato sulla città poco prima del fischio d’inizio. Prima del via, un minuto di silenzio per la morte del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e della leggenda rossonera Giovanni Lodetti. Il risultato si sblocca subito: dopo 8 minuti il Verona perde palla nella sua metà campo, Giroud serve in profondità Leao, il calciatore portoghese s’invola e con un sinistro a incrociare segna il gol che decide il match. Abbraccio tra Leao e Pioli dopo la rete. Occasioni da entrambe le parti, ma il risultato non cambia più. Da segnalare: al 65' Krunic esce per infortunio.

Il tabellino di Milan-Verona 1-0

8' pt Leao



MILAN (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic (20' st Loftus-Cheek), Reijnders, Florenzi (28'st Bartesaghi); Pulisic (34'st Pobega), Giroud (20'st Jovic), Leao (34'st Okafor). All.: Pioli



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni (1'st Bonazzoli), Hongla , Folorunsho, Terracciano (44'st Djuric); Duda (25'st Cabal), Lazovic (25'st Saponara); Ngonge (34'st Suslov). All.: Baroni



Ammoniti: Thiaw e Florenzi per comportamento non regolamentare, Faraoni, Bonazzoli, Musah e Pulisic per gioco falloso.