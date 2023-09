Colombia: presidente del Tigres, Edgar Paez, ucciso a colpi di pistola

Sono in corso le indagini per arrivare ad identificare gli autori dell'omicidio. Resta da capire se il movente sia legato strettamente a motivi calcistici. E' stato ucciso a colpi di pistola davanti alla figlia sabato sera mentre rientrava a casa a Bogotà, dopo la sconfitta casalinga contro l'Atletico Fc

Il presidente del Tigres FC, Edgar Paez Cortes, club di calcio di seconda divisione in Colombia, è stato ucciso a colpi di pistola davanti alla figlia sabato sera mentre rientrava a casa a Bogotà, dopo la sconfitta casalinga contro l'Atletico Fc. L'aggressione è avvenuta per mano di due uomini a bordo di una motocicletta. Il 65enne, in auto con la figlia rimasta illesa, sarebbe stato colpito con tre colpi di pistola intorno alle 18. La Polizia metropolitana di Bogotà, nelle ore successive alla diffusione della notizia, ha confermato che l’omicidio è avvenuto nel quartiere di Ortezal, nella località di Puente Aranda. Trasportato d'urgenza all’ospedale Méderi, è stato dichiarato morto nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dello staff medico.