Botero, camera ardente a Bogotà: resterà aperta una settimana

Il corpo dell'artista morto la scorsa settimana a 91 anni sarà cremato a Medellín e le sue ceneri saranno successivamente trasferite in Italia, al cimitero di Pietrasanta

I resti di Fernando Botero sono arrivati la notte scorsa a Bogotà per l'inizio di una settimana di tributi che si svolgeranno nella capitale e a Medellín. La bara sarà portata in una camera ardente in Campidoglio e l'accesso del pubblico sarà consentito da oggi fino a lunedì, quando nella Cattedrale dell'Immacolata Concezione si terrà una cerimonia liturgica presieduta dall'arcivescovo di Bogotá, Luis José Rueda, con la presenza del presidente della Repubblica, Gustavo Petro, e dei figli di Botero.