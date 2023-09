Morto Fernando Botero, il figlio: “Sarà sepolto in Italia”

"Dopo la Colombia, l'Italia era il Paese più importante per mio padre", ha affermato Fernando Botero Zea, figlio del pittore e scultore morto venerdì a Montecarlo, all'età di 91 anni, in un'intervista all'Ansa. Secondo Botero Zea il padre aveva espresso la volontà di essere sepolto nel cimitero comunale di Pietrasanta.

A Pietrasanta sepolta anche la moglie Sophia Vari

Botero aveva espresso il desiderio di essere sepolto nel cimitero della cittadina versiliese anche perché vi è sepolta la moglie Sophia Vari, di origine greca, pure lei artista di fama internazionale. La salma di Sophia Vari è stata accolta nel camposanto comunale il maggio scorso. Il desiderio di riposare accanto era condiviso da Botero con la moglie già in vita ed era noto. Al momento non è arrivata nessuna richiesta formale da parte della famiglia, né sulla sepoltura, né su modalità e tempi del rito funebre in Versilia. Oggi gli uffici comunali sono chiusi, quindi se ne riparlerà da lunedì. Il sindaco Alberto Stefano Giovannetti torna a ribadire il forte legame che univa da tempo Botero con Pietrasanta: "Se siamo una culla dell'arte, lo dobbiamo a lui". Botero con la moglie acquistarono una casa nella cittadina, detta la Piccola Atene per la concentrazione di scultori, cave di marmo e fonderie, e ogni estate tutta la famiglia si ritrovava qui in Toscana per trascorrere un periodo insieme.