Morto l’artista colombiano Fernando Botero, aveva 91 anni

È morto oggi, 15 settembre, all'età di 91 anni il celebre scultore e pittore colombiano Fernando Botero, universalmente conosciuto per le voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere. La notizia viene confermata dal quotidiano colombiano El Tiempo, che definisce Botero "l'artista colombiano più grande di tutti i tempi". Il decesso dell’artista nato a Medellin era stato annunciato in un primo momento dall'emittente W Radio.

La polmonite

Secondo quanto riportato da El Tiempo, fino alla settimana scorsa Botero dipingeva ancora nel suo studio di Montecarlo, dove viveva da tempo. Aveva però sofferto di polmonite nei giorni scorsi: l’infezione era stata trattata in un primo momento in un centro medico della zona in cui viveva. In seguito, lo scultore e pittore aveva preferito proseguire le cure in casa. Lo scorso 5 maggio aveva perso la moglie, Sophia Vari.