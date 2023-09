Le mostre d'arte a Firenze da non perdere a settembre 2023

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma in questo mese di settembre nel capoluogo toscano. Come quella intitolata "Steve McCurry. Children"

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma in questo mese di settembre a Firenze.

Gli eventi

Steve McCurry. Children

Fino all'8 ottobre si può visitare la mostra "Steve McCurry. Children" in programma al Museo degli Innocenti. L'allestimento è un omaggio a un periodo straordinario della vita, una galleria di ritratti sorprendenti che racconta l’infanzia in tutte le sue sfaccettature, mettendo al contempo in luce una caratteristica comune ai bambini di tutto il mondo: l’innocenza del loro sguardo.

Lisetta Carmi. Suonare forte

Fino all’8 ottobre a Villa Bardini si terrà la mostra “Lisetta Carmi. Suonare Forte”. Si tratta del primo appuntamento che prevede di portare nel centro espositivo di Villa Bardini le mostre del progetto delle Gallerie d'Italia “La Grande Fotografia Italiana” affidato a Roberto Koch, editore, curatore e fotografo, che celebra la grande fotografia italiana del Novecento attraverso i suoi grandi maestri.

Filippo Lippi in Valdelsa

Fino al 29 ottobre la mostra “Filippo Lippi in Valdesa” è visitabile al Museo d’Arte Sacra di San Piero in Mercato. L’esposizione diventa un’occasione inedita per approfondire la conoscenza dell’arte di Filippo Lippi e apprezzarne il diverso registro espressivo nel contesto narrativo, come nella predella, o devozionale, come nell’immagine mariana.