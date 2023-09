Le mostre d'arte a Milano da non perdere a settembre 2023

Diverse le mostre visitabili a in città in questo mese, a partire da "Vincent Van Gogh, Pittore colto", dal 21 settembre al 28 gennaio 2024 promossa da Museo del Novecento e Palazzo Morando

Diverse le mostre visitabili a Milano a settembre, a partire da "Vincent Van Gogh, Pittore colto", dal 21 settembre al 28 gennaio 2024 promossa da Museo del Novecento e Palazzo Morando. Da segnalare "Leandro Erlich" fino al 4 ottobre 2023 a Palazzo Reale. (MOSTRE E MUSEI IN ITALIA)

Mostre a settembre

Vincent Van Gogh. Pittore Colto

Dal 21 settembre fino al 28 gennaio 2024, al Mudec, è in programma la mostra "Vincent Van Gogh. Pittore colto". Si tratta di una retrospettiva sul pittore olandese. La mostra, attraverso un percorso cronologico e tematico, propone una inedita lettura delle opere di Van Gogh sviluappando in particolare due temi di grande rilievo: il suo appassionato interesse per i libri, e dall’altro la fascinazione per il Giappone alimentata dall’amore per le stampe giapponesi, collezionate in gran numero.

Leandro Erlich

Fino al 4 ottobre 2023, presso Palazzo Reale a Milano, si potrà visitare un’ampia esposizione dedicata a uno dei protagonisti più autorevoli della scena artistica globale: Leandro Erlich. L’evento, sostenuto dal Comune di Milano nel settore della cultura, è frutto della collaborazione tra Palazzo Reale, Arthemisia e lo Studio Erlich. La curatela è affidata a Francesco Stocchi. Nato a Buenos Aires nel 1973, Erlich è un artista argentino noto per la creazione di grandi installazioni interattive, in cui il pubblico stesso diventa parte integrante dell’opera d’arte.