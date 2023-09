Le mostre d'arte a Roma da non perdere a settembre 2023

Diverse le esposizioni in programma in questo mese nella Capitale, da "Dal futurismo all'arte virtuale" ad "Antonio Fiore. Universo Ufagrà"

Diverse le mostre in programma in questo mese di settembre a Roma , da "Dal futurismo all'arte virtuale" a "Antonio Fiore. Universo Ufagrà".

In prima persona plurale

Chiude il 24 Settembre 2023 al Museo Macro la mostra "In prima persona plurale". È concepita come un set cinematografico nel quale le opere agiscono come personaggi in grado di attivare storie diverse all’interno dello stesso scenario. Uno spazio composto da un insieme complesso di elementi – opere d’arte, musica, artefatti, maschere, superfici riflettenti, performer – che trasportano il visitatore in una dimensione alternativa attraverso l’associazione di queste varie entità.

Mario Cresci, un esorcismo del tempo

Fino all'1 ottobre oltre 350 opere vintage raccontano la ricerca del fotografo nei 20 anni di attività in Basilicata, dalla metà degli anni ’60 alla metà degli anni ’80. In questo contesto storico e geografico Mario Cresci (Chiavari, 1942) sviluppa un personale approccio antropologico “sul campo”, contribuendo attivamente ai cambiamenti sociali, urbanistici e culturali in corso in quegli anni nella regione. Mostra allestita al Maxxi Museo Nazionale.

Occupazione e Resistenza: Roma 1943-44. Storie e Documenti

Fino all'8 ottobre la mostra "Occupazione e Resistenza: Roma 1943-44. Storie e Documenti", frutto della collaborazione tra l’Archivio di Stato di Roma e il Museo storico della Liberazione, ripercorre i nove mesi dell’occupazione attraverso documenti poco noti conservati dai due Istituti.

La mostra dei mattoncini lego più grande del mondo

Fino al 7 gennaio 2024, il Centro commerciale Leonardo di Fiumicino ospiterà la mostra di mattoncini Lego più grande d'Europa. Oltre 2.000 mq di spazio e 100 spettacolari modelli. La mostra si trova al primo piano del centro commerciale. Si potranno ammirare tantissime costruzioni uniche, figure a grandezza naturale, grandi edifici.