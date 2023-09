Le mostre d'arte a Napoli da non perdere a settembre 2023

Sono diverse le mostre da non perdere a settembre nel capoluogo campano. Da "Mario Schifano: il nuovo immaginario. 1960 -1990" a "Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano"

Fino al 29 ottobre le Gallerie d’Italia a Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, ospitano la mostra Mario Schifano: il nuovo immaginario. 1960 -1990, dedicata a uno dei più importanti artisti italiani della scena nazionale e internazionale del XX Secolo. L’esposizione, a cura di Luca Massimo Barbero, presenta oltre 50 lavori della produzione dell’artista dagli anni '60 agli anni '90.

Nella reggia dei Portici, fino al 31 ottobre, è visitabile la mostra "Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano". Il visitatore, dopo essere stato introdotto al percorso da un’installazione di luci e suoni, suggestivi del calore e della forza distruttiva dell’eruzione, si trova immerso nei colori e nei profumi della materia, cioè il legno, come se si trovasse nell’officina di un falegname, dove accumuli di tavolati e tranciati stagionano in attesa di essere utilizzati.