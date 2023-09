Le mostre d'arte a Torino da non perdere a settembre 2023

Tante le proposte nel capoluogo piemontese per rientrare con il piede giusto dopo le vacanze. Anche a settembre sotto la Mole non mancheranno mostre di arte antica, contemporanea, fotografia e diverse novità: scopriamone alcune

Il genio di Van Gogh, le fotografie evocative di Lee Miller, l'affascinante viaggio attraverso il corpo umano del Body Worlds Vital e molto altro ancora. Torino anche nel mese di settembre offre ai suoi visitatori il meglio dell'arte antica e contemporanea ma non solo, ecco le migliori mostre del mese di settembre.

Per gli amanti della fotografia

Appuntamento alla Palazzina di Caccia di Stupinigi per la mostra "Lee Miller: Photographer & Surrealist" a partire dal 9 settembre. Cento scatti dell'artista statunitense che ha rivoluzionato il mondo della fotografia del primo Novecento. Un'altra maestra del secolo breve è Dorothea Lange, protagonista con la mostra "Dorothea Lange. Racconti di Vita e Lavoro", in programma fino all'8 ottobre presso il Centro Italiano per la fotografia. Da segnare sul calendario invece la data del 23 settembre, ovvero quando la World Press Photo Exhibition 2023 tornerà nel capoluogo piemontese nelle sale di Palazzo Barolo.

Dinosauri e progetti (ir)realizzati

Un'esperienza molto particolare quella che si può vivere fino al 24 settembre all'esterno del PalaVela per Dinousars Live 2023, che offre la possibilità al visitatore di trovarsi faccia a faccia con un Triceratops, un Brachiosaurus o il temibile Tyrannosaurus rex, riprodotti a grandezza naturale e in movimento grazie alla tecnologia animatronica. Al Museo dell'Automobile di Torino resterà fino al 10 settembre la mostra (IR)REALIZZATI. Progetti tra utopia e realtà, nata dalla collaborazione con RE-PLAY, che presenta una serie di progetti e disegni di prototipi mai realizzati, frutto dell'ingegno e della fantasia dell'uomo. Sempre emozionante poi la mostra “Body Worlds Vital” che occuperò gli spazi della Sala degli Stemmi della Stagione di Torino Porta Nuova a partire dal 15 settembre. Un viaggio attraverso il corpo umano in questa mostra curata dalla dott.ssa Angelina Whalley e dal dott. Gunther von Hagens, inventore della plastinazione, ovvero la tecnica che permette la conservazione campioni anatomici.

Da Van Gogh all'arte moderna

Gli amanti del genio di Vincent Van Gogh non possono perdersi la mostra multimediale Van Gogh Experience, in programma fino al 10 settembre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Un percorso sensoriale accompagnerà il visitatore tra i colori e l'immaginazione del pittore olandese. Sempre fino al 10 settembre sarà invece possibile ammirare 50 opere realizzate da 40 artisti contemporanei presso la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea.