Lgbtqi+, da Torino a Catania l'Onda Pride attraversa dieci città

"In Italia i Pride servono, a maggior ragione oggi, per tenere alta l'attenzione sul tema dei diritti, perché aggiungere diritti non significa toglierne ad altri, cosa che evidentemente questo governo continua a non capire". Così la vicepresidente del Pd, Chiara Gribaudo, in prima fila al corteo del Torino Pride