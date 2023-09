F1, Gp Giappone: Verstappen primo, poi le McLaren di Norris e Piastri

Il campione del mondo in carica porta a casa il sedicesimo appuntamento della stagione. Quarta la Ferrari di Leclerc. La Red Bull vince - in anticipo di sei gare - il Mondiale costruttori: è la sesta volta nella sua storia. Ritiri per ritirare Bottas, Stroll, Albon e Sargeant. Male Perez. Si torna a correre il 6 ottobre, in Qatar

Max Verstappen trionfa al Gran Premio di Giappone di Formula Uno, sedicesimo appuntamento del mondiale in corso. La Red Bull del campione del mondo in carica - partito in pole - ha chiuso per prima i 53 giri del circuito di Suzuka, piazzandosi davanti alle McLaren di Norris (+19.387) e di Piastri (+36.494), al suo primo podio in carriera. Grazie alla vittoria di oggi - e alla stagione record di Verstappen - la Red Bull vince il Mondiale costruttori con sei Gp d'anticipo: è il sesto titolo nella storia della scuderia austriaca. Quarta la Ferrari di Leclerc, quinta la Mercedes di Lewis Hamilton, seguito dalla Ferrari di Sainz e dal compagno di scuderia George Russell. Ottava la Aston Martin di Fernando Alonso, che arriva davanti alle Alpine Renault di Esteban Ocon e di Pierrre Gasly. Si torna in pista il 6 ottobre, quando si correrà in Qatar: la gara sarà in diretta sui canali di Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW.