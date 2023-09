Formula 1, Gp Monza: doppietta Red Bull con Verstappen e Perez. Poi Sainz e Leclerc

Max Verstappen ha vinto il Gran premio d'Italia di Formula 1, quattordicesimo appuntamento della stagione. A Monza doppietta Red Bull: dietro il campione del mondo in carica si è piazzato il compagno di squadra Sergio Perez. Terza la Ferrari di Carlos Sainz, davanti all'altra Rossa di Charles Leclerc. Con questa vittoria, Verstappen ha stabilito il nuovo record della Formula 1 di dieci successi consecutivi. "Non avrei mai creduto fosse possibile vincere 10 gare consecutive. Oggi me l'hanno fatta sudare. Abbiamo gestito bene le gomme, le Ferrari avevano un’alta velocità di punta ed erano difficili da superare, così ho dovuto forzare l'errore di Sainz", è stato il suo commento.

La gara

La gara è iniziata con 20 minuti di ritardo per un problema all'AlphaTauri di Tsunoda, fermo nel giro di formazione: visto che sono stati fatti dei giri extra di formazione, il Gp è durato 51 giri e non 53. Dopo il via Carlos Sainz, partito in pole, ha mantenuto la testa della corsa. Dietro di lui il campione della Red Bull Max Verstappen. Anche l'altra rossa di Charles Leclerc è riuscita a mantenere la terza posizione, nonostante gli attacchi della Mercedes di Russel. Sainz è riuscito a resistere per 15 giri, poi ha ceduto al sorpasso di Verstappen. Al 16esimo giro Perez ha superato Russell, si è preso il quarto posto e ha iniziato il suo inseguimento alle due Ferrari. Al 30esimo giro, dopo i pit stop, Verstappen sempre primo, con Sainz e Leclerc alle spalle. Al 32esimo giro Perez, scattato quinto, ha superato Leclerc. Al 46esimo giro Perez ha approfittato di un piccolo errore di Sainz per prendersi il terzo posto. Da qui in poi lotta tra le due Ferrari per il podio, con Leclerc all’attacco del compagno di scuderia. Alla fine Sainz è riuscito ad arrivare sul traguardo per primo.