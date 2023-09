MotoGp, in Catalogna maxi-incidente alla partenza: paura per Bagnaia

Il campione in carica della Ducati, partito in pole, ha perso il controllo della sua moto dopo le prime curve ed è stato colpito alla gamba dalla KTM di Binder. Il pilota torinese è stato portato via in ambulanza: è rimasto sempre cosciente e le sue condizioni sarebbero meno gravi del previsto

Avvio con incidente al Gran Premio di Catalogna in classe MotoGp. Succede tutto nelle prime curve, quando il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, partito dalla pole position, è protagonista di una caduta spettacolare quanto paurosa. Pochi metri dopo la griglia di partenza, Bagnaia ha perso il controllo della sua Ducati volando in aria e ricadendo tra le moto che sopraggiungevano dietro di lui, tra cui la KTM di Brad Binder che lo ha colpito sulla gamba. Il pilota della Ducati non ha mai perso conoscenza ed è stato subito soccorso in ambulanza. Le sue condizioni sarebbero meno gravi del previsto. Altri piloti sono rimasti coinvolti in un altro incidente, tra i quali Enea Bastianini che è scivolato trascinando a terra Marquez, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi. La bandiera rossa ha fermato temporaneamente la gara (che si è poi conclusa con la doppietta Aprilia: a vincere è stato Aleix Espargaro, davanti a Maverick Vinales. Terzo, più staccato, Jorge Martin su Ducati).