MotoGp, a Espargaró la gara sprint del Gp di Catalogna. Pole a Bagnaia

Bagnaia e Vinales completano il podio del sabato

Nella gara sprint, invece, a sorridere di più è l'Aprilia: Espargaró è bravissimo a sorprendere quasi subito Bagnaia che, a sua volta, riesce a tenere la seconda posizione fino alla bandiera a scacchi lasciando dietro l'altra velocissima Aprilia di Vinales. Poi, a dividersi la posta della mini corsa del Gp di Catalogna, la Ktm di Brad Binder, la Ducati di Jorge Martin e la Aprilia non ufficiale di Miguel Oliveira. Per il campione del mondo in carica e attuale leader del Mondiale, partito dalla pole e in testa per sei giri sui 12 totali, un importantissimo secondo posto in ottica mondiale, sudato fino all'ultimo metro davanti all'altra Aprilia di Vinales.