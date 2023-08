MotoGp, Bagnaia vince Gp Austria davanti a Binder e Bezzecchi

Francesco Bagnaia su Ducati ha vinto il Gran Premio d'Austria classe MotoGP, sul Red Bull Ring allo Spielberg. Il campione del mondo in carica e leader della classifica ( CHI È PECCO BAGNAIA ) ha preceduto al traguardo il sudafricano Brad Binder e Marco Bezzecchi (Ducati VR46). Quarto posto per Luca Marini, altro portacolori del Team VR46 ( TUTTE LE NEWS SULLA MOTOGP ). Con questo successo Bagnaia allunga in testa al Mondiale con 251 punti, portando il proprio distacco su Martin a 62 punti e su Bezzecchi a 68 punti.

La cronaca della gara

Il poleman Bagnaia fa una grande partenza e resta in testa davanti a Binder. Perdono qualche posizione invece Vinales, Miller e Marini. Binder attaccare Bagnaia, ma Pecco resiste. In terza posizione intanto si affaccia Alex Marquez. Dietro Jorge Martin, dopo il long lap penalty, recupera con alcuni sorpassi ma è molto lontano dalla bagarre in testa. A metà gara (14 giri su 28) Bagnaia porta per la prima volta il suo vantaggio su Binder sopra 1 secondo (+1.076). Intanto Bezzecchi (4°) si avvicina al terzo posto di Alex Marquez, ma al giro 16 il pilota del team Mooney VR46 va lungo in curva. Bagnaia, decimo dopo decimo, porta il margine sul primo inseguitore a 2 secondi. Grande duello per la terza piazza del podio: dopo vari tentativi, al giro 23 Bezzecchi sorpassa Alex Marquez. Poco dopo anche Marini supera lo spagnolo e si mette al quarto posto. Bagnaia va a vincere in solitaria, sul podio con lui Binder e Bezzecchi.



Ieri super Bagnaia

Nella giornata di sabato Bagnaia con la sua Ducati ha conquistato la pole position sul Red Bull Ring di Spielberg. Il campione del mondo in carica ha preceduto Maverick Vinales (Aprilia) e Brad Binder (Ktm). Settimo tempo per Marco Bezzecchi che il giorno prima nelle libere aveva stabilito il record della pista austriaca. Poi nel pomeriggio Bagnaia ha anche dominato la Sprint Race. Il campione del mondo e leader della classifica iridata alla bandiera a scacchi ha preceduto Binder e Jorge Martin (Ducati Pramac). Alex Marquez ha terminato quarto davanti a Miller e Pol Espargarò. Al traguardo Bagnaia si è anche preso l'abbraccio di Valentino Rossi.