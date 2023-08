MotoGp, qualifiche Gp Austria: a Bagnaia la pole di Spielberg

Nel decimo appuntamento della stagione il pilota campione del mondo ha centrato il primo posto in griglia in 1:28.539. Alle 15 la Gara Sprint disponibile anche in streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP. Domani 20 agosto alle 14 il Gran Premio in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Il campione del mondo Francesco "Pecco" Bagnaia ha conquistato in 1:28.539 la pole position per il Gran Premio di Austria, classe MotoGp, e per la Sprint Race in programma nel pomeriggio sul Red Bull Ring di Spielberg. Alle 15 la Gara Sprint disponibile anche in streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP. Domani 20 agosto alle 14 il Gran Premio è in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.