F1, qualifiche Gp Giappone: Verstappen in pole. Leclerc 4°, Sainz 6°

Max Verstappen con la Red Bull partirà dalla pole nel Gp del Giappone di Formula 1, in programma domenica sul circuito di Suzuka. L'olandese, alla 29esima pole in carriera, ha preceduto le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Quarto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, davanti alla seconda Red Bull di Sergio Perez. Sesta l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Settima la Mercedes di Lewis Hamilton. Leclerc, Bottas e Zhou saranno investigati per non aver rispettato il tempo massimo per il giro di lancio nel Q1. La gara domani alle 7 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW.