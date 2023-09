F1, al Gp di Singapore trionfa la Ferrari di Sainz, quarto Leclerc

Interrotta la scia di vittorie della Red Bull

Carlos Sainz, con la sua Ferrari numero 55, interrompe così il dominio stagionale della Red Bull e di Max Verstappen nel campionato di Formula 1. Dopo 14 vittorie in altrettante gare della scuderia austriaca, la Rossa di Maranello torna a trionfare con il pilota spagnolo nel Gran Premio di Singapore, a distanza di più di un anno dall'ultima volta. Si tratta del secondo successo in carriera per Sainz. La gara ha avuto un colpo di scena all'ultimo giro, quando George Russell - terzo ed all'attacco di Norris - è finito contro le barriere, lasciando via libera al terzo posto di Hamilton ed al quarto di Leclerc. Max Verstappen riesce a limitare i danni di un weekend negativo arrivando quinto con la Red Bull dopo essere partito undicesimo.