Serie A, il poker del Como travolge l'Udinese 4-1. HIGHLIGHTS

La 21^ giornata di Serie A si è conclusa con la sfida Como-Udinese, finita 4-1 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Il turno era iniziato venerdì con la vittoria per 3-1 della Roma contro il Genoa. Sabato , poi, 3-1 tra Bologna e Monza, 2-0 della Juventus contro il Milan, successo 3-2 del Napoli contro l’Atalanta a Bergamo. Infine domenica Fiorentina-Torino e Parma-Venezia sono finite 1-1, Cagliari-Lecce è terminata 4-1, la Lazio ha vinto 3-0 a Verona e in serata sono scese in campo Inter-Empoli: 3 a 1 per i nerazzurri, secondi in classifica.

La cronaca di Como-Udinese (HIGHLIGHTS)

Padroni di casa subito in vantaggio al 5’: segna Diao che batte Sava sotto la traversa. Conclusione pericolosa di Caqueret, poi il portiere dell’Udinese dice no a Cutrone. Chance per Sanchez e Lovric, ma al 44’ arriva il raddoppio del Como con un gol di Strefezza. Nella ripresa accorcia l'Udinese: rete di Payero. Al 57' espulso Goldaniga per doppia ammonizione: Como in 10. Stessa sorte per i friulani, al 63' il secondo giallo manda fuori Solet. In parità numerica i ritmi si alzano, e al 78' un'autogol di Bijol regala il 3-1 ai padroni di casa, che la chiudono al 90' con una rete di Nico Paz.

Il tabellino di Como-Udinese 4-1

5' Diao (C), 44' Strefezza (C), 50' Payero (U), 78' Bijol Aut. (U), 90' Nico Paz (C)

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt (29' pt Iovine), Caqueret (16' st Fellipe Jack), Da Cunha (36' st Perrone), Fadera; Diao, Strefezza (16' st Paz); Cutrone (36' st Engelhardt). All.: Fabregas

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto (20' st Ekkelenkamp), Payero (35' st Atta), Karlstrom, Lovric, Kamara (1' st Zemura); Sanchez (1' st Lucca), Thauvin (35' st Bravo). All.: Runjaic

Ammoniti: Goldaniga, Solet, Ekkelenkamp, Bijol per gioco falloso, Fabregas per comportamento non regolamentare.

Espulsi: Goldaniga 12' del st per doppia ammonizione, Solet 18' del st per doppia ammonizione.