Caso Hermoso, Rubiales su bacio: "Sbagliato ma non era gesto sessuale"

A pochi giorni dalle sue dimissioni, arrivate dopo settimane di polemiche sia in Spagna che all'estero a seguito del bacio "rubato" a Jenni Hermoso dopo la finale di calcio femminile, Luis Rubiales racconta la sua versione in un'intervista. L'ex presidente della Federcalcio spagnola ha rotto il suo silenzio durante la trasmissione televisiva condotta dal giornalista britannico Piers Morgan. Durante l'intervista, Rubiales ha espresso la sua innocenza riguardo al bacio stampato sul podio a Hermoso, sostenendo che si trattò di un "gesto reciproco" con "intenzioni nobili". Ha insistito sul fatto che fu un gesto "al 100% non sessuale". Tuttavia, ha ammesso che avrebbe potuto agire in modo più diplomatico, riconoscendo l'errore nell'agire impulsivamente.

I procedimenti a carico di Rubiales

Nonostante l'ammissione dell'errore, Rubiales ha ribadito di voler difendere la sua dignità attraverso la verità. Ha spiegato che il gesto fu spontaneo, reciproco e concordato da entrambi, guidato dall'emozione del momento e dalla felicità. Ha sottolineato che avrebbe agito allo stesso modo, con abbracci e baci ai giocatori, anche se la Nazionale maschile avesse vinto la Coppa del Mondo. Il bacio sulle labbra dato da Rubiales alla centrocampista Jenni Hermoso durante la cerimonia di consegna delle medaglie della Coppa del Mondo a Sydney il 20 agosto ha scatenato un'ondata di proteste in tutto il mondo. Rubiales è stato sospeso dalla FIFA in via provvisoria per 90 giorni. Hermoso, 33 anni, martedì ha presentato una denuncia alla Corte Nazionale, accusando formalmente Rubiales di violenza sessuale e i pubblici ministeri spagnoli hanno presentato all'inizio di questa settimana una denuncia contro di lui per aggressione sessuale e coercizione.