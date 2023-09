Pm Spagna accusa Rubiales di aggressione sessuale

La Procura spagnola ha chiesto a un giudice di attivare un'inchiesta per "aggressione sessuale" e "coercizione" nei confronti di Luis Rubiales, presidente sospeso della Federcalcio iberica, per l'episodio del bacio sulla bocca alla calciatrice Jennifer Hermoso dopo la finale dei Mondiali femminili. Lo rende noto la stampa iberica. La Procura ritiene che il bacio non fu consentito da parte della giocatrice, riporta l'agenzia Efe. Martedì Hermoso ha sporto una denuncia contro Rubiales.

L'esonero del ct Vilda. Lui: "Ingiusto"

Intanto la Federcalcio spagnola ha esonerato il ct della nazionale femminile Jorge Vilda per il caso del bacio di Rubiales. Vilda stesso lo ha definito un esonero "ingiusto" dopo otto anni da allenatore della nazionale femminile spagnola. In un'intervista radiofonica alla Cadena Ser, l'ex ct ha ha detto di "non capire" le motivazioni del licenziamento. "Sto come si può stare bene dopo essere stati campioni del mondo 16 giorni fa, aver rinnovato per altri 5 anni con un ingaggio maggiore e poi essere licenziato a mio parere in modo ingiusto", ha spiegato Vilda. L'ex allenatore della nazionale, di 42 anni, ha evitato di pronunciarsi sulla vicenda del bacio forzato di Rubiales alla campionessa del mondo Hermoso, ma ha insistito nel definire "ingiusta" e "inattesa" la sua destituzione. Per l'avvicendamento nella panchina della nazionale femminile spagnola è stata convocata sua ex assistente Montse Tomé, la prima donna a ricoprire l'incarico in Spagna.