Luis Rubiales annuncia dimissioni dalla Federcalcio spagnola

Il numero uno della federazione spagnola ha condiviso sui suoi profili social una lettera nella quale spiega la sua decisione denunciando "una campagna sproporzionata" nei suoi confronti. Rubiales era stato già sospeso per tre mesi dalla Fifa dopo il bacio non consensuale dato alla calciatrice Jenny Hermoso

Il presidente sospeso della Federcalcio spagnola (RFEF), Luis Rubiales, ha annunciato le sue dimissioni in seguito allo scandalo del bacio sulle labbra dato alla giocatrice Jenni Hermoso dopo il trionfo del suo Paese nella Coppa del Mondo femminile. "Dimissioni? Sì, devo farlo perché non posso continuare il mio lavoro. Prendo questa decisione dopo essermi assicurato che la mia partenza contribuirà alla stabilità che ci permetterà di portare i Mondiali 2030 nel nostro Paese", ha detto Rubiales in un'intervista al giornalista britannico Piers Morgan, secondo quanto riporta il sito del quotidiano spagnolo Marca.

La lettera condivisa sui social

Rubiales ha poi pubblicato in serata sui suoi profili social una lettera indirizzata alla Federazione in cui annuncia la sua scelta parlando di una "campagna sproporzionata". "Difenderò la mia onorabilità - si legge nel post - Difenderò la mia innocenza. Ho fiducia nel futuro. Ho fede nella verità". "Dopo la rapida sospensione operata dalla Fifa, oltre al resto delle procedure aperte contro di me - scrive ancora Rubiales - è evidente che non potrò tornare al mio posto. Insistere nell'aspettare e aggrapparmi non porterà alcun contributo positivo né alla Federazione né al calcio spagnolo".