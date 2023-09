La Nazionale maschile spagnola contro Rubiales: “Bacio inaccettabile”

Non si placano le polemiche contro il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales, già sospeso dalla Fifa per 90 giorni per aver baciato – senza consenso - la giocatrice della Nazionale Jenni Hermoso dopo la vittoria alla Coppa del mondo femminile. Questa volta la condanna al gesto di Rubiales arriva dalla Nazionale maschile, per bocca del capitano Alvaro Morata. In ritiro con i colleghi, – accompagnato dai suoi vice Rodrigo, Azpilicueta e Asensio – ha letto un messaggio in cui si è innanzitutto congratulato con la Nazionale femminile, parlando di “un traguardo storico ricco di significato che segnerà un prima e un dopo nel calcio femminile spagnolo, ispirando tante donne con un trionfo di incalcolabile valore”. Il successo in campo è stato però “offuscato” da “un comportamento inaccettabile da parte del signor Rubiales, che non si è comportato all'altezza dell'istituzione che rappresenta”.