Fuori rosa alla Juve, Bonucci fa causa e chiederà un risarcimento

Dopo esser stato messo fuori rosa dalla Juventus, Leonardo Bonucci , oggi all’Union Berlino in Bundesliga, ha deciso di intentare una causa contro il club bianconero. Secondo quanto conferma anche “ Sky Sport ”, infatti, nella giornata di oggi i legali del difensore, ovvero gli avvocati Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, provvederanno a dar seguito all'azione giudiziaria prevista dall'accordo collettivo. Si tratta di una richiesta di risarcimento danni legata, in particolare, alla “mancanza di adeguate condizioni di allenamento e preparazione a disposizione” dell’ex difensore bianconero, che avrebbe subìto danni di natura professionale e di immagine.

L'eventuale cifra ottenuta sarà devoluta in beneficienza

In base a quanto riferito, Bonucci devolverà l’eventuale cifra ottenuta a “Neuroland”, associazione che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, e a “Live Onlus”, che attraverso il ricavato di aste di materiali appartenuti a sportivi di alto profilo acquista e dona defibrillatori a società sportive, scuole e comuni. Secondo il calciatore questa scelta non rientra nell’ambito di una "guerra personale" contro la Juventus, ma si tratta di una questione “di legittimo principio” da portare avanti anche per quei calciatori che possono ritrovarsi in situazioni analoghe.