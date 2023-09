Mondiali Basket, Germania batte Serbia: tedeschi campioni del mondo

La Germania ha battuto 83-77 la Serbia in finale ai Mondiali di basket e ha conquistato il suo primo titolo di campione del mondo. I tedeschi hanno avuto la meglio sui serbi che alla vigilia, erano dati per favoriti.

La finale vinta dalla Germania

I tedeschi, rimasti imbattuti nel torneo e alla loro prima finale, sono riusciti a imporsi sulla Serbia nel terzo quarto. La Serbia ha tentato la rimonta nel quarto quarto, ma la Germania è riuscita a tenerla a bada e a mettere il proprio nome sul Naismith Trophy. Dennis Schroder è stato il capocannoniere della Germania con 28 punti, seguito da Franz Wagner con 19. La Germania aveva battuto gli Stati Uniti in semifinale. La Serbia, che stava cercando di vincere il titolo per la prima volta come nazione indipendente, ha perso l'attaccante Ognjen Dobric per infortunio a meno di tre minuti dalla fine della partita.