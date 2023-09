Addio ad Alberto Ginulfi, portiere della Roma che parò rigore a Pelè

Ha difeso la porta del club giallorosso dal 1962 al 1975, per terminare la propria carriera tra i pali di Verona, Fiorentina e Cremonese. Il 3 marzo 1972, in amichevole, fermò la leggenda brasiliana parando uno dei pochi penalty sbagliati in carriera dall'attaccante del Santos

Lutto nel mondo del calcio. È morto all’età di 81 anni Alberto Ginulfi, ex portiere della Roma ricordato anche per aver parato uno dei pochi calci di rigori sbagliati in carriera da Pelè . Lo ha comunicato la famiglia. Romano, Ginulfi ha difeso la porta del club giallorosso dal 1962 al 1975, per terminare la propria carriera difendendo i pali di Verona, Fiorentina e Cremonese.

L’aneddoto su Pelè

Nella sua carriera, come detto, uno dei momenti più significativi ricorse il 3 marzo 1972 quando, nel corso di un'amichevole della Roma contro il Santos allo stadio Olimpico, riuscì a parare un calcio di rigore alla leggenda brasiliana Pelè, unico portiere italiano ad esser riuscito nell’impresa. Lo stesso brasiliano, poi, si congratulò con Ginulfi: "Mi lasciò la maglia e a fine partita mi invitò all'ambasciata brasiliana di piazza Navona, per il giorno dopo", aveva raccontato. Proprio la casacca di Pelè è stata gelosamente custodita dal portiere ex Roma: "Maniche lunghe, scudetto ricamato e numeri attaccati con il filo. La tengo nascosta, insieme a quella di Maradona. Me l'hanno chiesta in tanti, ma è incedibile", aveva detto.

Il ricordo social della Roma

Dopo la notizia, la Roma ha voluto ricordare Ginulfi sui social. “Il portiere giallorosso che parò un rigore a Pelé. L'AS Roma piange la scomparsa di Alberto Ginulfi e si stringe al dolore dei suoi familiari”. Questo il post pubblicato su Twitter dalla società giallorossa