Calcio, il Lecco resta in Serie B: rigettato il ricorso del Perugia

Il Lecco parteciperà al campionato di calcio di Serie B. Lo ha deciso il Consiglio di Stato respingendo il ricorso del Perugia calcio contro la sentenza del Tar del Lazio nel procedimento riguardante l'ammissione del Lecco in serie B. Il Perugia invece rimane in serie C. La società biancorossa contestava la concessione della licenza a prendere parte al campionato di B da parte del Lecco non avendo, a suo avviso, dimostrato entro i termini previsti la disponibilità di uno stadio idoneo alla disputa delle partite di Serie B.

"Giustizia è stata fatta", ha commentato Gino Di Nunno, vice presidente del Lecco. "I festeggiamenti veri li ho fatti il 18 giugno", ha affermato Di Nunno, riferendosi alla vittoria dei playoff, "ma sono naturalmente contento per la sentenza. Ci hanno messo un po' il bastone tra le ruote, siamo in ritardo sul mercato e sugli abbonamenti, ma cercheremo di essere all'altezza. Dopo la decisione del Consiglio di garanzia del Coni ci siamo preoccupati, ma abbiamo sempre creduto nella giustizia e siamo sempre stati convinti dell'importanza del merito sul campo".

Cosa succede ora

Con la decisione del Consiglio di Stato, che ha confermato la partecipazione al prossimo campionato di Serie B, il Lecco ha aperto la campagna abbonamenti che non era ancora stata lanciata proprio in attesa della sentenza. Ora si aprono anche nuovi scenari per il calciomercato della squadra lombarda. I blucelesti avranno infatti a disposizione 15 giorni in più rispetto alla chiusura del 1 settembre alle ore 20 per chiudere operazioni di compravendita dei giocatori.