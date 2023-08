Serie B, ricorsi al Tar: ripescaggio per il Lecco, Reggina non ammessa

La squadra lombarda nella prossima stagione potrebbe militare nel campionato cadetto mentre la Reggina no. Ma l'ultima parola la dirà il Consiglio di Stato

Accolto il ricorso del Lecco e respinto quello della Reggina. Questi i verdetti del Tar sulla riammissione al campionato di serie B di calcio. La squadra lombarda quindi nella prossima stagione potrebbe militare nel campionato cadetto mentre la Reggina no. Ma l'ultima parola la dirà il Consiglio di Stato.

La decisione del Tar

Il Tar del Lazio ha sposato le decisioni che aveva preso il consiglio federale della Figc del 7 luglio sulle iscrizioni e ha riformato per metà (quella che riguarda appunto i lombardi) il verdetto della sezione del Collegio di garanzia del Coni. Confermato il no alla Reggina, il cui ricorso è stato dichiarato "improcedibile".