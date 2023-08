Serie A, Salernitana-Udinese 1-1. Adesso Cagliari-Inter 0-1. LIVE

Termina oggi la seconda giornata del campionato 2023/24. Nell’incontro delle 18.30 i campani hanno pareggiato contro gli uomini di Sottil, con le reti nel secondo tempo di Samardzic e Dia. Ora i nerazzurri sono in campo in Sardegna, per cercare di rispondere alle vittorie di Napoli e Milan

Si conclude oggi la seconda giornata del campionato 2023/24 di Serie A. Nel primo posticipo del giorno, la Salernitana ha pareggiato 1 a 1 contro l’Udinese, con le reti realizzare nel secondo tempo da Samardzic e Dia. Per i padroni di casa è il secondo punto in questa stagione, per gli ospiti il primo. Adesso, per chiudere la giornata, sono in campo Cagliari e Inter: i nerazzurri vanno a caccia della vittoria, per rispondere ai successi di Milan e Napoli. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).