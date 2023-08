Nba, Lakers: statua dedicata a Kobe Bryant: svelata data inaugurazione

La statua

L'appuntamento è per l'8 febbraio 2024, non una data casuale: 8-2-24 dove l'8 e il 24 sono gli storici numeri di maglia di Black Mamba mentre il 2 è il numero che aveva la figlia Gianna, anche lei tragicamente scomparsa nell'incidente aereo del gennaio 2020 assieme al padre e ad altre persone. Inoltre l'annuncio è stato fatto il 24 agosto, anche qui 24 e 8, mentre ieri, il 23, è il giorno in cui Kobe è nato e avrebbe compiuto 45 anni. "A nome dei Lakers, di me e delle mie figlie, sono così onorata che, proprio nel centro di Los Angeles, di fronte al luogo conosciuto come 'La casa costruita da Kobe', sveleremo la sua statua in modo che la sua eredità può essere celebrata per sempre", ha detto Vanessa. Bryant sarà il settimo Lakers a essere commemorato con una statua, unendosi a Elgin Baylor, Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Earvin "Magic" Johnson, Jerry West e Chick Hearn. "Kobe Bryant è stato uno degli atleti più straordinari di tutti i tempi e uno degli individui più iconici nella storia di Los Angeles", ha detto la proprietaria dei Lakers Jeanie Buss. E ancora: "Non c'è posto migliore per Kobe per essere onorato con una statua che qui, nel centro della nostra città, dove tutti possono celebrarlo ed essere ispirati dai suoi incredibili successi".