Zero acquisti sul mercato, strana protesta dei tifosi del Malaga VIDEO

I supporter del club spagnolo, caduto in disgrazia e alle prese con difficoltà finanziarie, hanno scelto di ironizzare sull'immobilismo della proprietà durante la campagna acquisti. A farne le spese sono stati gli ignari passeggeri in transito dallo scalo andaluso

Costretti a ripartire dalla Primera Federacion (la terza serie spagnola), dopo un passato culminato con l'ingresso in Champions League, i tifosi del Malaga non se la passano troppo bene, per usare un eufemismo. E nemmeno la sessione estiva di calciomercato ha saputo restituire speranze e ottimismo ai malcapitati supporter iberici, delusi ancora una volta dalla totale assenza di volti nuovi alla voce acquisti del club spagnolo.

Le reazioni esterrefatte dei passeggeri in aeroporto

Ecco, dunque, che i tifosi del Malaga hanno deciso di mostrare tutto il loro disappunto nei confronti della proprietà con una protesta decisamente si ngolare. Si sono, infatti, presentati all'aeroporto cittadino per accoglierre un inesistente nuovo acquisto, assaltando ignari passeggeri in transito dallo scalo andaluso con maglie e gadget della squadra biancoceleste. Abbracci, autografi e cori per chi ha fatto fatica a intuire cosa stesse realmente succedendo. Un modo originale per ritrovare il sorriso e un po' di positività cui la squadra avrà sicuramente bisogno per tentare la risalita.