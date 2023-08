Masters 1000, Sinner batte Paul e vola in finale a Toronto

Dopo una gara giocata a un livello altissimo, a Toronto, Jannik Sinner centra la terza finale in carriera in un Masters 1000 (la seconda di questo 2023, dopo quella di Miami persa contro Daniil Medvedev, il 2 aprile), eliminando lo statunitense Tommy Paul in due set (6-4, 6-4). Stasera, domenica 13 agosto, affronta in finale l’australiano Alex de Minaur che ai quarti ha buttato fuori il russo Daniil Medvedev in una gara ostica (7-6, 7-5) e in semifinale ha avuto la meglio contro lo spagnolo Davidovich Fokina (6-1, 6-3). (LA VITTORIA IN SEMIFINALE - IL DERBY AZZURRO)