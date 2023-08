Calcio, Castrovilli non va al Bournemouth: visite mediche non superate

L'annuncio del trasferimento saltato è stato dato dalla società viola con un comunicato. "I risultati degli esami medici effettuati non sono stati ritenuti idonei". Il centrocampista ha gà fatto rientro in Italia per rimettersi regolarnente a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano

Colpo di scena nella trattativa che prevedeva il trasferimento di Gaetano Castrovilli dalla Fiorentina agli inglesi del Bournemouth. L'affare, che sembrava ormai chiuso, è saltato dopo il mancato superamento delle visite mediche da parte del centrocampista italiano. Niente Premier League, dunque, per Castrovilli, che ha già fatto rientro in Italia per rimettersi a disposizione della rosa di Vincenzo Italiano.

Il comunicato della Fiorentina

L'annuncio dell'improvviso stop è stato dato dalla stessa società viola con una nota diffusa in mattinata. "Si comunica" - si legge - "che il giocatore Gaetano Castrovilli, sottoposto ieri a visite mediche propedeutiche alla finalizzazione del contratto d'acquisto da parte del Bournemouth, farà rientro in Italia, poiché i risultati degli esami medici effettuati non sono stati ritenuti idonei". "Il calciatore rientrerà in Italia per tornare a disposizione della Fiorentina", conclude il comunicato, "avendo superato in Italia tutte le visite mediche per lo svolgimento dell'attività agonistica".