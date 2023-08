Gigi Buffon si ritira: sui social l'annuncio ufficiale del portiere

Mancava soltanto l'annuncio ufficiale, che puntualmente è arrivato a poche ore dalle indiscrezioni, simili a certezze, circolate già nella giornata di ieri : Gigi Buffon lascia il calcio giocato, dopo una carriera irripetibile, che ne ha fatto, per molti addetti ai lavori e non, il portiere più forte di ogni epoca. "Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme". Queste le semplici parole scelte da Buffon per voltare pagina sui suoi profili social e porre fine a una storia lunga quasi 28 anni, una ventina dei quali passati a difendere la porta della Juventus.

Un palmares da record

Dieci scudetti con la Juve, (oltre a un campionato di Serie B, sei Coppe Italia, sette Supercoppe italiane, una Coppa Uefa, un campionato di Ligue 1 e una Supercoppa di Francia), un Mondiale, vicecampione d'Europa nel 2012 e con l'unico rammarico per la Champions League mancata. In mezzo a tanti successi, anche qualche polemica: la maglia col 'boia chi molla' scritto a penna ("non sapevo fosse uno slogan politico"), le controversie legate alle scommesse, le polemiche arbitrali dopo un'eliminazione in Champions col rigore Real realizzato da Ronaldo. Ma nell'immaginario, Buffon resta il portiere che salvò almeno in un paio di occasioni la porta azzurra nella finale di Berlino con la Francia, e per questo fu accreditato di un Pallone d'oro mai arrivato.

Un futuro ancora da scrivere

Dopo giorni di riflessioni Buffon ha scelto di appendere dunque i guanti al chiodo e si ritaglierà un ruolo diverso, stavolta fuori dal campo. in queste ore il suo agente, Silvano Martina, incontrerà il Parma per la risoluzione del contratto. Gli inizi nelle giovanili del Parma come centrocampista poi, a 14 anni la trasformazione in portiere, ruolo nel quale Buffon ha collezionato numeri da record. Nel 2006, l'anno della vittoria mondiale, Buffon è stato premiato dalla Fifa come miglior portiere della Coppa del Mondo e si è classificato secondo — alle spalle di Fabio Cannavaro — nella classifica del Pallone d'oro. Con la Nazionale italiana, di cui detiene il record di presenze (176), ha partecipato a cinque Mondiali (primato condiviso con altre sei giocatori tra cui icone come Messi, Cristiano Ronaldo e Matthaus), quattro Europei e due Confederations Cup. Prima di entrare nel giro della nazionale maggiore ha vinto un Europeo di categoria con l'under 21 nel 1996 e, nello stesso anno, ha preso parte ai Giochi olimpici. Nel 2018, dopo 17 anni in bianconero, il numero uno azzurro aveva salutato Torino per trasferirsi al Psg per poi fare ritorno l'anno successivo per altre due stagioni. Dopo l'addio alla Juve nel 2021 si parlava già di ritiro e, invece, Buffon è tornato in Serie B per dare una mano al Parma, la società che lo ha lanciato nel calcio che conta. Dopo 43 partite con i ducali, è arrivata l'ora di dire basta.