Buffon verso l’addio al calcio, possibile futuro in Nazionale

Una carriera lunga 28 anni

A 45 anni il portiere campione del mondo nel 2006 sembra quindi vicino al ritiro dopo una carriera iniziata a Parma nel 1995 e che terminerà proprio con il club emiliano 28 anni dopo, una ventina dei quali a difendere la porta della Juventus (e una stagione in Francia nelle fila del Psg), dieci scudetti con la Juve, (oltre ad aver vinto un campionato di Serie B, sei Coppe Italia, sette Supercoppe italiane, una Coppa Uefa, un campionato di Ligue 1 e una Supercoppa di Francia), un Mondiale, vicecampione d'Europa nel 2012, e con l'unico rammarico per la Champions League mancata. Gli inizi nelle giovanili del Parma come centrocampista poi, a 14 anni la trasformazione in portiere, ruolo nel quale Buffon ha collezionato numeri da record. Nel 2006, l'anno della vittoria mondiale, è stato premiato dalla Fifa come miglior portiere della Coppa del Mondo e si è classificato secondo - alle spalle di Fabio Cannavaro - nella classifica del Pallone d'oro. Con la nazionale italiana, di cui detiene il record di presenze (176), ha partecipato a cinque Mondiali (primato condiviso con altre sei giocatori tra cui icone come Messi, Cristiano Ronaldo e Matthaus), quattro Europei e due Confederations Cup. Prima di entrare nel giro della Nazionale maggiore ha vinto un Europeo di categoria con l'U21 nel 1996, e nello stesso anno ha preso parte ai Giochi olimpici. Nel 2018, dopo 17 anni in bianconero, il numero 1 azzurro aveva salutato Torino per trasferirsi al Psg per poi fare ritorno l'anno successivo per altre due stagioni. Dopo l'addio alla Juve nel 2021 si parlava già di ritiro e invece Buffon è tornato in Serie B per dare una mano al Parma, la società che lo ha lanciato nel calcio che conta. Dopo 43 partite con i ducali, ora l'addio sembra cosa certa.