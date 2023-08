Dani Alves rinviato a processo per stupro: rischia 10 anni di carcere

Dani Alves, che in Italia ha giocato con la Juventus nel 2016-2017, ma soprattutto in Europa con il Barcellona, è stato rinviato a processo per stupro e rischia 10 anni di galera. Lo ha stabilito - secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Mundo - il giudice che ha concluso le indagini nei confronti del brasiliano, che si trova tuttora in custodia cautelare, accusato di aver violentato una ragazza di 23 anni, nel bagno di una discoteca di Barcellona il 30 dicembre scorso.