Alto rischio di fuga, Dani Alves rimane in carcere a Barcellona

Ricorso respinto

approfondimento

L'Italia chiede al Brasile l'esecuzione della pena per Robinho

I fatti risalgono allo scorso 30 dicembre, quando durante una serata all'interno del nightclub Sutton nel capoluogo catalano, Alves avrebbe aggredito sessualmente una donna. Il 20 gennaio scorso l'arresto, e il calciatore che si trova in custodia cautelare presso il carcere di Brians, a circa quaranta chilometri da Barcellona. Il tribunale ha quindi deciso che il 39enne dovrà rimanere in carcere, sottolineando come "l'elevato rischio di fuga di Dani Alves, legato alla pesante pena che potrebbe essergli inflitta in questo caso e ai suoi mezzi finanziari, potrebbero consentirgli di lasciare la Spagna in qualsiasi momento per tornare in Brasile, da dove non potrebbe essere estradato".