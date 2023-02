L'Italia chiede al Brasile l'esecuzione della pena per Robinho

C'è un nuovo capitolo del caso Robinho. Il governo italiano ha chiesto al Brasile che venga eseguita la condanna a nove anni di reclusione a carico dell'ex calciatore, che in Italia ha vinto lo scudetto con il Milan di Massimiliano Allegri nel 2011, condannato per stupro. L'informazione è stata divulgata in esclusiva dal portale Uol, citando l'ordinanza.